Noc s nádechem magie. Kam dnes večer vyrazit? Nechte se inspirovat

Plápolající hranice, kterých, stojíte-li na kopci, napočítáte z jediného místa hned několik. Jako by se lidstvo přeneslo o stovky let zpátky, noc před prvním májem v sobě stále nese nádech čehosi tajemného. V dnešní době jde ale především o to, setkat se s přáteli, dát si něco dobrého a užít si bezstarostný večer. Obzvláště po nechtěné covidové pauze. Kam a kdy dnes vyrazit? Obce a města připravily bohatou nabídku, stačí si jen vybrat.

Čarodějnická vatra. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Roman Dušek