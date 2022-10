Jak dopadly obecní volby na Žďársku? Martin Šikula vytváří přehledné kartogramy

Je nám proto velkým potěšením vás pozvat na výstavu obalů vinylových desek dvou sběratelských nadšenců, ždárských rodáků, pana Vladimíra Trojánka a Víta-Bohumila Homolky. Na jejich výstavě nebudou chybět takové rarity jako například LP koncertu NICO z roku 1985 v Brně, experiment s deskou bez obalu skupiny The Residents či LP desky Charlese Mansona. Vít-Bohumil Homolka si nejvíce cení ve své sbírce svoji první desku, a to LP skupiny Horslips, či výběr soulových skladeb, vydaný ve Francii s názvem Undersoul. Ze sbírky dnes již v Praze žijícího Vladimíra Trojánka by rád upozornil například na obal desky Vincenta Venera s vlastnoručně nakresleným obalem autora. To a mnoho dalšího naleznete od třetího října v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou.

Otevřeno hodinu před představením a během představení.

Tamara Pecková, Kultura Žďár