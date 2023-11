Zábavu i poučení nabídl dětem zaměstnanců nemocnice ve věku od šesti do desíti let minitábor, který se v nemocničním areálu uskutečnil v době podzimních prázdnin. Malé táborníky si vzaly pod ochranná křídla zkušené lektorky místní skupiny Českého červeného kříže (ČČK). Tábor nazvaný Staň se superhrdinou absolvovalo osmnáct dětí.

Minitábor pro děti zaměstnanců v novoměstské nemocnici. | Video: Helena Zelená Křížová

„Uteklo to jako voda a v pátek nám bylo líto, že nepokračujeme dál. Během dvou dnů jsme toho ale stihli opravdu hodně. První hodiny patřily seznamování, tvorbě superobleků, masek a vymýšlení vlastních hrdinských jmen. Důležité bylo i přemýšlet nad svou superschopností, která nás provázela po celé dva dny ať už při společných hrách, protahovacích cvičeních, meditaci nebo nácviku první pomoci. I když nám druhý den počasí nepřálo, nenechali jsme se zastrašit a pokračovali s programem dál. Zpestřením pro děti byla návštěva místní zoo, kterou nás provedl její majitel pan Šacl a také prohlídka rehabilitačního i dětského oddělení,“ vyjmenovala iniciátorka a hlavní vedoucí podzimního minitábora v novoměstské nemocnici Alena Trojanová.

„Děti se bez ohledu na věk zapojovaly do společných her a vznikala i nová přátelství. Kdy ale bylo nejvíce ticho? No přece po obědě. Komu by se nelíbilo jít si po obědě relaxovat? Skvělé ohlasy měla i ukázka maskování zranění. Umělá krev totiž děti zaujme v každém věku. Poslední síly pak ze sebe táborníci vydávali při nácviku resuscitace. Všichni se tak neskutečně snažili,“ dodala s úsměvem.

Nemocnice propůjčila pro potřeby malých táborníků prostory a zajistila občerstvení. Děti měly své zázemí v budově ředitelství, ale podívaly se i jinam. Coby hřiště jim posloužil přilehlý park, prohlédly si hernu na dětském oddělení a zacvičily si i v tělocvičně rehabilitačního oddělení. Dva dny plné smíchu, adrenalinu, cvičení, sebepoznávání a spousty dalších aktivit uběhly rychlostí blesku. „I když byly přípravy náročné, práce s nadšenými dětmi pro nás byla velkou radostí a odměnou. Už páteční den byl kolektiv zase jiný a věřím, že kdyby tábor trval o pár dní déle, asi bychom se rozcházeli i se slzami v očích. Velmi si vážíme podpory nemocnice a možnosti celou myšlenku s táborem zrealizovat. Děkuji své kolegyni Alči Velechovské, která do toho se mnou šla a našim pomocníkům Terce a Lukymu,“ poděkovala všem spolupracovníkům Alena Trojanová.

A poděkování a pochvala míří také směrem k místní skupině Českého červeného kříže. „Uspořádat minitábor v novoměstské nemocnici byl skvělý nápad. Velmi rádi jsme poskytli zázemí a další součinnost, děti byly opravdu nadšené, a i já chci poděkovat skvělému týmu lektorů místní skupiny ČČK za obdivuhodné nasazení při práci s dětmi. Určitě se těšíme na další spolupráci,“ vzkázala lektorkám ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě Věra Palečková.