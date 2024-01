Co všechno dokážou zjistit v biochemické laboratoři? Jak se stát dárcem krve? Kolik pitev za rok provedou na patologicko-anatomickém oddělení? Jak probíhá vyšetření na magnetické rezonanci a jak vypadá zákulisí lékárny? Na tyto a mnohé jiné otázky dostali v tomto školním roce odpovědi studenti pěti gymnázií ze Žďárska, když zareagovali na nabídku ze strany novoměstské nemocnice a přijeli na návštěvu.

Studenti hledali inspiraci pro své budoucí povolání. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

„Na počátku exkurzí bylo přání pedagogů místního gymnázia, zda bychom mohli zdejším studentům, kteří se zajímají o zdravotnické obory, trochu přiblížit prostředí nemocnice a práci v ní. První takováto exkurze proběhla někdy na přelomu let 2018 a 2019,“ připomenul prvotní impuls náměstek LPP Jiří Janů.

„Na tomto základě jsme pak v následujícím období oslovili jako další gymnázium ve Žďáře nad Sázavou. Jelikož byly ohlasy na proběhlé exkurze pozitivní, tak v dalším období jsme tyto exkurze nabídli všem gymnáziím v okrese Žďár nad Sázavou,“ dodal Jiří Janů.

Prohlídky jednotlivých nemocničních provozů jsou určeny především studentům maturitních a předmaturitních ročníků. Podívají se tak do míst, která jsou běžně pro návštěvníky zvenčí uzavřena. A zjistí také, že pro práci v nemocnici není zapotřebí jen studium medicíny. Uplatnění zde najdou i studenti jiných oborů.

„Naším cílem je přiblížit zájemcům o zdravotnická povolání chod práce v nemocnici. A představujeme jim i některá méně známá oddělení. To proto, aby měli studenti při výběru vysokých škol a následně i povolání o tomto lepší povědomí a představy,“ vysvětlil Jiří Janů.

Každá z exkurzí byla jiná. Někteří studenti se podívali do lékárny, jiní zase třeba na patologii, magnetickou rezonanci, do laboratoří, na ARO i na nukleární medicínu nebo na centrální sterilizaci. „Moc se nám to líbilo. Děkujeme mnohokrát, budeme se těšit zase třeba příště,“ poděkovali za exkurzi studenti.