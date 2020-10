Žďárské kasičky vynesly nádherných 79 819 korun, bystřické 24 809 korun a velkomeziříčské 19 400 korun. Zbylých 3 710 korun ukrýval přenosný terminál ve žďárském stánku a 6 000 korun přispěla firma TOKOZ a. s. a 8 000 korun firma PKS holding, a. s. ze Žďáru nad Sázavou.

„Ráda bych aspoň touto cestou poděkovala všem, kteří se jakkoliv podíleli na akci Koláč pro hospic. Mám velkou radost, že se hospicová péče dostává čím dál tím více do povědomí. Není to již takové společenské TABU jako dříve. Společnost stále více přijímá to, že umírání je součástí našich životů. O tom svědčí nejen narůstající výtěžek sbírky, ale také to, že se lidé na našich stáncích zastavovali a diskutovali s námi o tom, jaké služby poskytujeme a v čem naše péče spočívá. Nikdy nevíme, kdy se bude týkat právě nás samotných,“ sdělila Barbora Hadrous, vedoucí Domácí hospicové péče.

A jak mohli zájemci místní hospicovou péči podpořit? Formou dobrovolného příspěvku v minimální výši čtyřiceti korun mohli lidé přispět do charitativní kasičky na podporu těžce nevyléčitelně nemocných a umírajících. Za odměnu pak získali chutné pečivo. Každoročními dodavateli krásných a voňavých koláčků byly lokální pekárny ENPEKA a.s. Žďár nad Sázavou a Pekařství Řečice. V letošním roce se rovněž zapojilo Pekařství Koudelka z Bystřice nad Pernštejnem a Karlova pekárna z Velkého Meziříčí.

Aktivně se ve sbírce angažovalo i dobrovolnické centrum Kambala, kdy dobrovolníci centra vypomáhali na jednotlivých stanovištích s organizací. Poděkování patří i Střední a vyšší odborné zdravotnické škole ve Žďáře nad Sázavou a Gymnáziu Žďár nad Sázavou. Studenty obou škol mohli žďárští občané potkat s koláči v ulicích města.

Ve Žďáře nad Sázavou bylo možné již po páté ráno oslovit dobrovolníky a pracovníky žďárské Charity před vstupní branou firmy Žďas, a.s. a před firmou Del a.s. na Strojírenské ulici. Už v šest ráno se pak otevřel stánek na Horní ulici. Zde bylo možné po celý den kontaktovat pracovnice Domácí hospicové péče. Do sbírky se i letos zapojili zaměstnanci skupiny firem PKS a TOKOZ a zaměstnanci Městského úřadu Žďár nad Sázavou a Sdružené administrativní budovy Finančního úřadu, Úřadu práce, Okresního soudu a Okresního státního zastupitelství. Koláče mohla získat veřejnost i na Poliklinice, v bezobalovém obchodě Bezobalík na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou a v dm drogerie markt na Brněnské. Ke žďárskému stánku zavítal v odpoledních hodinách i ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, který se zajímal o péči o umírající.

V Bystřici nad Pernštejnem mohli obyvatelé přispět do kasičky na horním náměstí. Koláčky byly k mání v Turistickém a informačním centru. Podporu naší Domácí hospicové péči vyjádřila rovněž bystřická firma Cormen, s.r.o .

Novinkou letošního ročníku byl stánek u kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. I zde mohli lidé získat informace o terénní hospicové péči.

Podpořit Domácí hospicovou péči mohou lidé i nadále, a to v rámci říjnové kampaně DOMA JE DOMA na https://zdar.charita.cz/doma-az-do-konce/ Zde je možné zvolit formu finančního příspěvku na provoz Domácí hospicové péče nebo na zakoupení konkrétního vybavení v podobě velmi potřebné odsávačky. Ta pomůže tam, kde je nutná péče o průchodnost dýchacích cest při péči o nemocného v pokročilém terminálním stádiu.

Domácí hospicová péče, která je jedním ze sedmnácti zařízení žďárské Charity, poskytuje svou péči lidem, kteří chtějí být v posledních chvílích života se svými blízkými v prostředí, které mají rádi. Služba je určena těžce nevyléčitelně nemocným a umírajícím a také jejich blízkým po celém okrese Žďár nad Sázavou. Tým pracovníků zahrnuje lékaře, zdravotní sestry, sociálního pracovníka, pečovatelky, psychologa a duchovního.

BARBORA HADROUS, vedoucí Domácí hospicové péče: