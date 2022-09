Do Včely, která sídlí v přízemí Domu s pečovatelskou službou v Bystřici nad Pernštejnem, to má obyvatel tohoto domu Pavel Šantora kousek. Do aktivit klubu se zapojuje s železnou pravidelností. „Baví mě především tvoření z keramiky. Vždy jsem rád zkoušel různé rukodělné činnosti. Nyní už mohu dělat jen to, na co stačím, třeba pletení z papírových ruliček,“ řekl senior.