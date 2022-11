/FOTO, VIDEO/ - Andělé, čerti, ale hlavně spokojené děti zabrané do vyrábění a tvoření. Andělský jarmark přetvořil novoměstský kulturní dům ve velký nebesko-pekelný ateliér. Za dozoru nadpřirozených bytostí vznikala v dětských rukou povedená dílka. Děkujeme za fotografie i videa z krásné akce. Podívejte se do galerie, jak si všichni přítomní jarmark užili.

Andělský jarmark v Novém Městě na Moravě | Video: Petr Balvín

Je libo vyzkoušet si čertovský kvíz? Nebo se nechat zvěčnit ve fotosalónu? A co cukrárna s čerstvým nedělním štrůdlem? To všechno a mnoho dalšího nabídnul v neděli dvacátého listopadu novoměstský andělský jarmark. Děti i rodiče tvořili a vyráběli, nakupovali a užívali si předadventní pohody. Nabídka tvořivých dílniček byla skutečně pestrá, návštěvníci mohli zavítat do dílny baňkové, květináčkové, ozdobičkové, perlové, rukavičkové, sněhulákové, stromečkové, šiškové i zástěrkové a ve všech vznikaly pěkné výrobky s vánoční tematikou.