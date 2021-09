Ani zdaleka jsme nemohli vyjmenovat vše, co se na Chaloupkách tuto neděli dělo. Když si však pohlídáte chaloupecký web, můžete něco podobného, a nebo úplně jiného prožít na vlastní kůži příští rok na jaře na Den Země, nebo opět v září na Den ovcí 2022. Snad nám to nepřekazí další covidové tsunami.

Kdo vešel do křídla s učebnami, prohlédl si novou výstavu fotografií, představující pestrou činnosti Chaloupek, zhlédl pětiminutový film o šesti chaloupeckých ekocentrech a jedné zbrusu nové lesní mateřské škol v Třebíči. Ti nejodhodlanější vstoupili do laboratoře, kde si zahráli na eko-olympioniky, čily středoškolské studenty, kteří se utkávají na tzv. ekologických olympiádách, které Chaloupky spolupořádají.

A tím se dostáváme k letošnímu třicetiletému tématu. Na ostatních stanovištích si totiž mohli návštěvníci vyzkoušet, co se vlastně na Chaloupkách dělá, o čem ta ekologická výchova doopravdy je. Při kosením louky mnozí zjistili, že ohánět se kosou, něco posekat, nikoho nezranit a nevyčerpat se po pár metrech není jen tak. U ohniště někteří poprvé v ruce drželi křesadlo a rozdělali oheň, po okolí pobíhaly skupinky s mapami a buzolami a hledaly oranžovo-bílé lampiony, protože si zkoušely orientační běh. U rybníčku se malí i velcí měnili v lovce a pátrali po vodních živočiších.

Letošní rok je to navíc právě třicet let, kdy se na tomto místě začala psát chloupecká historii a tak bylo jasné, jaké téma letošní Ovčí den provázelo. Tradiční disciplíny jako stříhání ovcí a jejich pasení pomocí ovčáckého psa nechyběly. V kuchyni se podával pastevecký kotlík z vynikajícího jehněčího masa, halušky s brynzou a tradiční ovocné táče, na nádvoříčku voněla čerstvá káva a stánky nabízely vše od mléčných dobrot, přes přírodní mýdla až po chaloupecké publikace.

V neděli 12. září se lesy i pastviny okolo ekocentra Chaloupky nad Novou Brtnicí zaplnily dospělými i dětmi. Tradiční Ovčí den začal. Akce, kterou toto ekocentrum každoročně připravuje pro veřejnost. V loňském roce ji přerušila pandemická opatření, ale letos to vyšlo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.