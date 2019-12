„Většina návštěvníků je překvapena, kolik různých místností, chodeb a schodišť se v zámku ukrývá. Když si myslí, že už viděli všechno, vzápětí zjistí, že tomu tak vůbec není. Prostory, které celý rok spí, najednou ožívají, voní a nenechají v klidu ani ty nejzarytější odpůrce Vánoc. Je nádherné sledovat, jak se tu potkávají přátelé, kteří se třeba celý rok neviděli. Ta nálada se těžko popisuje slovy, musí se prostě zažít,“ vyjádřila se Vendula Hübnerová, hlavní koordinátorka zámeckého vánočního trhu.

Organizátoři se rozhodli díky trhům podpořit také místní charitativní a neziskové společnosti. Poděkování patří všem návštěvníkům, kteří si zakoupili výrobky z dílny Terapeutické komunity Sejřek, žďárského Senior Pointu nebo přispěli finančním darem klientům Oblastní charity Žďár nad Sázavou v rámci vánočního projektu Darujte úsměv. O zručnosti mladé generace přesvědčili návštěvníky studenti žďárských Střední školy gastronomické Adolfa Kolpinga, střední školy obchodní a služeb nebo Střední odborné školy v Novém Městě na Moravě.

Jedinečným okamžikem bylo také rozsvícení vánočního stromu před Muzeem nové generace. Světla na něm se totiž rozzářila za pomocí zelené energie vyrobené bezlopatkovou vodní turbínou, kterou v zámeckých sádkách umístila firma Žďas. „Udržitelný rozvoj přírody a hospodaření je jedním ze stěžejních pilířů zámku. Navíc byl Žďár už od středověku místem s high-tech technologiemi, vzpomeňme třeba na hamry, proto jsme nadšeni, že v této tradici pokračuje místní firma, a my na zámku můžeme být součástí dalšího pokroku,“ vysvětlil majitel zámku Constatnin Kinský. „Díky naší nové technologii můžeme vytvořit často jediný zdroj energie v rozvojových zemích nebo zde nahradit neekologické dieselové agregáty,“ objasnil význam vodní turbíny generální ředitel společnosti Žďas Pavel Cesnek.

Žďárský zámek zůstává otevřený v průběhu celého adventu každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Otevřeno bude také mezi svátky, a to od 27. do 31. prosince od 9 do 16 hodin.

AUTOR: Martina Sedláková