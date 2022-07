Prezidentka festivalu Martina Viktorie Kopecká přivítá významné osobnosti, jako je Její Jasnost princezna Maria-Pia Kothbauer-Liechtenstein, ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, kněz, biolog a etik Marek Orko Vácha, dcera Arnošta Lustiga Eva Lustigová, potomek textilních magnátů v Brně Daniel Löw-Beer a další. Festival návštěvníky zavede do společnosti Johanna Gregora Mendela, rodu Lichtenštejnů, přiveze do České republiky projekt LOStheULTRAMAR a připomene historii Brněnce, kde Oskar Schindler umožnil záchranu téměř 1200 Židů.

Meeting Brno začne v pátek v pět hodin odpoledne na Jakubském náměstí debatou Martiny Viktorie Kopecké a Davida Macka s Mikulášem a Markétou Bekovými na téma Evropa jako dar a úkol.

V sobotu se uskuteční tradiční Pouť smíření symbolicky proti směru historického pochodu, tedy od hromadného hrobu v Pohořelicích do Brna. Poutí návštěvníci uctí památku německojazyčných obyvatel Brna, vyhnaných na konci druhé světové války. Letos bude její zakončení na Mendlově náměstí tematicky propojeno s připomínkou dvoustého výročí narození světového genetika Johanna Gregora Mendela. Festival významného brněnského vědce připomene očima jeho popularizátora Huga Iltise. Doktora biologie, botanika, bojovníka proti rasismu a v neposlední řadě stavitele mostů mezi Čechy a Němci. Jak řekl jeho vnuk David Iltis: „Byl to laskavý muž, který nesmírně rád vyučoval a obšírně psal o vědě a rovnosti. Můj dědeček organizoval oslavy stého výročí narození Johanna Gregora Mendela a jistě by byl velmi pyšný, kdyby viděl, že Mendelův monument je stále na svém místě v klášteře."

Festival oběma vědcům vzdá hold hned několika programy: V neděli koncertem Komorního orchestru Akademie věd: Hugo Iltis pro Johanna Gregora Mendela, který bude dialogem české a německé hudby Johanna Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka a s Brnem spjatých autorů Bohuslava Martinů a jeho žačky Vítězslavy Kaprálové. Zahájení výstavy Hugo Iltis: Light to the people Peace in the world se koná v pondělí. Uvede ji biolog Marek Orko Vácha a následně se uskuteční premiéra divadelního představení Fantastické rasy a jak je najít, kterou divadlo Feste připomene spisy Huga Iltise proti rasové nesnášenlivosti.

V Moravské galerii 26. července festival přivítá rod Lichtenštejnů, kteří byli jedněmi z podporovatelů Johanna Gregora Mendela. Den s názvem Liechtenstein is meeting Brno nabídne účastníkům přednášku Johanna Kräftnera, ředitele lichtenštejnských knížecích uměleckých sbírek o Janu II. z Lichtenštejna a přednášku Daniela Hermana a Michaela Růžičky, kteří divákům představí dědictví Lichtenštejnska a jeho úspěchy světového formátu. Program se koná za účasti Její Jasnosti princezny Marie-Pie Kothbauer-Liechtenstein, jež v závěru večera přivítá v hotelu International desítky starostů bývalých lichtenštejnských obcí.

Letošní motto Místa křížení bude často skloňováno v tradičních diskuzích prezidentky festivalu Martiny Viktorie Kopecké a Davida Macka v Rajské zahradě augustiniánského opatství, které přinesou témata ekumeny a mezináboženského dialogu, a to 25. července diskuze Karel a Zita a následná diskuse Sestry. Role žen v církvích. Ve čtvrtek 28. července pak bude debata na téma Všechno začíná setkáním. Smysl a rizika výchovy, po které bude následovat premiéra inscenace Nenávraty z dílny divadelního studia Mikro-teatro.

Meeting Brno se 29. července stane poslední zastávkou projektu LOStheULTRAMAR. Toto tanečně-pohybové představení povede mexická taneční skupina Foco alAir, která prostřednictvím jednoduchého průvodu, živé hudby, minimalizovaného pohybu a do detailu zpracovaného výrazu tváře propojí zdánlivě nepropojitelné komunity Brna. Představení bude zahájeno před Káznicí, průvod se vydá Bratislavskou ulicí směrem k Moravskému náměstí, kde bude zakončen happeningem. Uvedení průvodu je součástí dvouletého mezinárodního projektu Be Part of LOStheULTRAMAR, který propojuje komunity napříč zeměmi, jazyky kulturami a generacemi.

Festival vyvrcholí 30. července programem Brněnec, Löw-Beer, Schindler – příběhy utkané z historie, který ve spolupráci s Pamětí národa a Arks foundation účastníky zavede do bývalého továrního areálu v Brněnci. Kromě pohnuté minulosti tohoto místa festival seznámí návštěvníky s ideou vybudování památníku Schindlerovy archy a Löw-Beerovy textilky za účasti vnuka původních majitelů areálu Daniela Löw-Beera. Hlavními body programu bude odhalení a zprovoznění historického textilního stroje, který tak symbolicky navrátí rodinnou výrobu do továrny, debata Paměti národa Schindlerova Archa – Příběhy a vyhlídky továrny v Brněnci a festivalový den vyvrcholí světovou premiérou inscenace Poslední den ohňů v režii Evy Lustigové.