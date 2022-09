V době od 9 do 13 hodin budou v přízemí chirurgického pavilonu rozmístěny „stánky“ firem, škol a organizací, které mají co do činění se zdravotnictvím či záchranářstvím. Chybět tak nebudou žďárští profesionální hasiči, hospic, charita, budoucí zdravotní sestřičky a ošetřovatelky nebo firma MEDIN, tradiční novoměstský výrobce lékařských nástrojů a implantátů. Dospělí si mohou přijít nasbírat cenné rady a informace, nechat si změřit tlak a vyzkoušet, zda si umí správně vydezinfikovat ruce. Pro děti budou zase nachystány puzzle, omalovánky, malování nafouknutých gumových rukavic a mnohé další aktivity. Úsměv na tváři pak malým i velkým vykouzlí vtipy a obrázky z dílny heráleckého kreslíře Radka Chodury.