Čertova studna je určena pro žáky mateřských škol a prvního stupně školy základní. U zámecké studny se například dozvědí to, jak je hluboká, že jsou v ní krápníky či co je to rumpál. Dojde také na malé loutkové divadýlko o tom, jak studnu vykopal samotný čert. Po úvodu na zámeckém nádvoří se děti přesunou dovnitř a ve výstavním sále se mohou pustit do výtvarného tvoření. Inspirovány pověstí o čertovi si z připravených materiálů vytvoří vlastní hlavu čerta, se kterou se v prosinci mohou zúčastnit výtvarné soutěže „O meziříčského čerta“.