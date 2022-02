Tedy pojďte se osvěžit k našemu muzejnímu výdejnímu okýnku. Žaludek nenakrmíte, ale zato vás čeká pohlazení na duši. Každý může nakouknout a prohlédnout si výtvarné dílo Petra Vlacha.

Petr Vlach žije a tvoří v Polné. Původním povoláním truhlář, nyní manažer logistiky. Tvoří od počátku 90. let, samostatně vystavuje od roku 2014 – impulsem byla jeho účast na mezinárodní výstavě současného umění Human Rights (Lidská práva) v Roveretu v severní Itálii v roce 2013. Stal se členem Spolku výtvarných umělců Vysočiny (při Unii výtvarných umělců České republiky). Doménou Petra Vlacha jsou asambláže (trojrozměrné koláže), ve kterých dává nový život předmětům spjatým s jeho životem (kolekce odznáčků po tatínkovi, ubrusy po babičce, sbírka dopisů, které si v minulosti psal se svou ženou nebo celý industriální soubor vybavení vysloužilé polenské škrobárny, kam si chodíval jako dítě hrát). Přestože je Petr Vlach výtvarníkem nezobrazujícím skutečný svět kolem nás, každý jeho obraz má vlastní příběh, který je pro autora inspirací.

V okýnku uvidíte:

· týden 31.1. - 6.2. Obrazy z popela I. a II.

· týden 7.2. - 13.1. Prababička I. - III.

· týden 14.2. - 20.2. Symfonie I. a II.

· týden 21.2. - 27.2. Ovocné perseidy a Jen dál a výš

Pro každého je v okýnku přichystáno malé překvapení v podobě hrací karty a samolepky. Tu můžete sbírat, lepit do hrací karty a uchovat si tak vzpomínku na naše muzejní okýnko a samotnou výstavu.

Okýnko bude fungovat po celý únor. Vždy v pondělí dojde k výměně výtvarných děl. Nasvíceno máme každý den od 9 do 19 hodin a hlavně můžete navštívit výstavu děl Petra Vlacha s názvem Cesty. Ta je k vidění v zámecké konírně do 27. března 2022, každý den kromě pondělí od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Více najdete na webových stránkách muzea

Okýnko nás baví.

Eva Novotná

Muzeum Vysočiny Třebíč