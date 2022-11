Mráz přichází z hradu. Klenot Čachtic byl tichým svědkem činů Alžběty Báthoryové

Na první pohled vcelku běžná zřícenina hradu v Malých Karpatech v okrese Nové Mesto nad Váhom na Slovensku láká turisty již pěknou řadu let, a to nejen díky krásného výhledu do širokého okolí. Čachtický hrad je totiž opředen řadou mýtů a legend. Hraběnka Alžběta Báthoryová v něm prý mučila a zabíjela mladé dívky. Za zdmi tohoto prastarého hradu však jistojistě vyprchal život právě Alžběty Báthoryové, která byla za své činy ve středověku odsouzená k trestu doživotního žaláře. Nahlédnout do historie na vlastní oči se vydala paní Stanislava Škvareninová z Blanska, které děkujeme za dnešní příspěvek.

Z vrcholku hradu jde vidět na nádherné zalesněné svahy Malých Karpat, kopanice Myjavské pahorkatiny nebo pohoří Považský Inovec. | Foto: Se souhlasem Stanislavy Škvareninové.

Čachtický hrad je zřícenina hradu na Slovensku v okrese Nové Mesto nad Váhom poblíž stejnojmenné obce Čachtice v Malých Karpatech. Nachází se na vápencovém kopci v nadmořské výšce 375 metrů a tvoří tak nepřehlédnutelnou dominantu. Hrad vznikl ve 13. století jako strážní hrad, který měl chránit západní hranici Uherska.