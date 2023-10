V sobotu se v Herálci konaly motokrosové závody, které nebyly jen závodem, ale i velkým gestem solidarity a dobročinnosti. Již několik let se tato událost stala tradičním benefičním závodem, jehož výtěžek je věnován na podporu handicapovaných dětí. Letos se jelo pro Tomíka Rybáčka ze Ždírce nad Doubravou, který se narodil s dětskou mozkovou obrnou (DMO).

Motokrosové závody v Herálci jeli závodníci pro Tomíka s dětskou mozkovou obrnou. | Foto: Aleš Bažout

Motokrosové závody v Herálci mají své pevné místo v kalendáři motokrosové komunity, a to nejen díky vzrušujícím závodům, ale také díky jejich dobročinnému zaměření. Organizátoři zde spojují vášeň pro motokros s touhou pomoci těm, kteří to potřebují nejvíce. Pořadatelé Motorsportu Herálec se snažili udělat vše pro to, aby závodníci i diváci měli nezapomenutelný den. A jejich úsilí bylo odměněno, neboť se podařilo vybrat úctyhodnou částku osmdesáti tisíc korun, která bude použita na zlepšení života Tomíka.

Samotný závod probíhal ve skvělé atmosféře. Závodníci ukázali svou odvahu, dovednosti a odhodlání, zatímco diváci povzbuzovali své oblíbené jezdce. Motokrosové závody v Herálci ukázaly, že sport může být nástrojem pro dobrou věc. Jsou důkazem toho, že když se lidé spojí kvůli společnému cíli, mohou udělat velkou změnu v životech těch, kteří to potřebují.

