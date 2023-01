Palác těžce utrpěl poté, co byl v roce 1813 vydrancován francouzskými vojsky a bylo nutné jej přestavět. Majitelem paláce byl v té době Friedrich Theodor von Merckel. Ten byl v roce 1816 navržen pruským králem do funkce superprezidenta slezské provincie, kterou zastával s přestávkou až do 16. května 1845. Jako uznání jeho zásluh byl von Merckel 10. dubna 1828 jmenován pruským tajným rádcem a jeho rodina byla zařazena do řad pruské šlechty. Zemřel v roce 1846 a jeho majetek přešel do rukou jeho syna.

V roce 1872 koupil palác od vnuka von Merckela císař Wilhelm I., který daroval nemovitost zakoupenou za 178 000 tolarů Braniborské zemské komoře. Po 2. světové válce panství zabralo zemědělské družstvo. A jak už to v takových případech bývá, vedlo to ke zkáze. Dnes je objekt v soukromých rukou.