Možná se teprve chystají, možná už jsou na cestě do teplých krajin. V každém případě se jedenáct mladých čápů v polovině týdne na chvíli zastavilo na hustopečských střechách. Děkujeme Amálce Mrkosové za pěkné fotky.

My lidé pořád ještě žijeme létem, první tažní ptáci už ale myslí na zimu. Patří k nim i čápi. Čápi bílí se chystají k odletu právě už během srpna a první se na cestu na jih vydávají ti mladí. Z České republiky většinou míří východní trasou přes Turecko do východní, jihovýchodní a jižní Afriky. Někdy ale mohou létat západním směrem přes Německo, Francii a Španělsko. Čápi zimující až v Jihoafrické republice musí urazit kolem dvaceti tisíc kilometrů. Zpět do Evropy se pak čápi začínají vracet od února.