Poslední letní víkend se 21 žáků trénujících pod SK NMNM postavilo na celkem tři starty. V sobotu dopoledne závodníky čekal boj o mistrovské tituly ve sprintu a hned odpoledne ve štafetách. První medaili přinesla již kategorie M12, kde Jan Korner (1+1) získal bronz. V kategorii W13 vybojovala titul mistryně Adéla Hrdličková (0+0) a vicemistryní se stala Tereza Dvořáková (1+1). Dívky W14 napodobily své o rok mladší týmové kamarádky a také získaly oba tituly. Zlato patří Dominice Kocmánkové (0+0) a stříbro Barboře Steklé (0+0). I v odpoledních tříčlenných štafetách se závodníci prali o medaile, ale bohužel jim vždy chyběl kousek, aby dosáhli na cenný kov. Žákyně v kategorii W12-13 a W14-15 obsadily čtvrtá místa a žáci M14-15 krásné 8. místo.

Druhý závodní den sportovce čekal poslední závod, a to nejen tohoto víkendu, ale také celé série Českých pohárů. Tento fakt napomohl i skvělé atmosféře a závodníci si o to víc mohli užít hromadné starty. V nejmladší kategorii W11 vybojovala dělené druhé místo Erika Rozkošná (3) a stříbro získal také Tomáš Kocmánek (2+1) v kategorii M12. Bronz po prohraném boji v cílové rovince patří Tereze Dvořákové (1+1). Dominika Kocmánková (0+0) v Bystřici vybojovala i druhý mistrovský titul, a to se suverénním náskokem 33 sekund.

S nedělním rozdáváním titulů přišlo i vyhodnocení celkového pořadí Českého poháru jednotlivců a družstev. Žebříček v kategorii W13, jenž má SK NMNM nejvíce obsazenou, ovládla Tereza Dvořáková, 3. Adéla Hrdličková, 8. Julie Kabrdová, 10. Nela Sedláková, 11. Natálie Hudcová a 14. Barbora Baroňová. Celkové hodnocení vyhrála i Dominika Kocmánková před svojí klubovou soupeřkou Barborou Steklou. Z chlapců v celkovém hodnocení na medailovou příčku dostal Tomáš Kocmánek.

Velké díky patří ale všem novoměstským biatlonistům žákovských kategorií, jež společně obhájili skvělé druhé místo v klubové soutěži. Nyní zahájí podzimní přípravu, aby výsledky v zimních ČP byly ještě o něco lepší než doposud.

Zároveň přichází i možnost přidat se do jejich týmu. Nový zájemci se mohou přijít podívat na jakýkoliv z jejich tréninků, poznat chod celé skupiny a vyzkoušet si spoustu sportovních aktivit.

VERONIKA ČERNÁ

Sportovní klub Nové město na Moravě