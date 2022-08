Kukuřičné bludiště je vhodnou rodinnou zábavou. Cílem je dostat děti ven na čerstvý vzduch a trochu si zablbnout, procvičit orientační smysl a zapojit mozkové závity. Jedno takové bludiště je i u Telče a patří do série celkem devatenácti polí po celé České republice. Tato série seznamuje s jednotlivými státy Evropské unie. To u Telče patří Finsku, má jeho tvar a ukrývá jeho města.

A tak v něm lidé najdou nejen krkolomné názvy měst, ale také příšerky. Každá příšerka má tvar určitého písmene. Děti dostanou kartičku a do té podle předem daného klíče doplňují písmenka, která v bludišti najdou. Pokud najdou všechna, tak získají klíčová slova, podle kterých doplní tajenku. Zkrátka však nepřijdou ani rodiče, ti hledají rovněž písmena a pak z nich pomocí přesmyček skládají slova.

Kukuřičné bludiště u Telče je do konce srpna v provozu od devíti ráno do osmi večer. Děti do tří let jdou zdarma, děti do patnácti let platí 65 korun, dospělí 90 korun, rodinné vstupné vyjde na 260 korun. Na Vysočině je možné bludiště navštívit ještě u Humpolce. Tam si lidé projdou Španělsko.

