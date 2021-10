Akce pokračovala v sobotu odpoledne za doprovodu dechovky, kterou k večeru vystřídala pop-rocková zábava, a parket takříkajíc praskal ve švech. Během celého dne měli moderátoři připravené soutěže převážně s pivní tematikou, ale dokonce se hledaly i jiné než pivní talenty, například pěvecké, takže o zábavu bylo postaráno.

Může se nabízet otázka, co odlišuje Oktoberfest v Hartvíkovicích od klasických pivních slavnosti, které se pořádají během celého roku napříč republikou. Je to například obsluha v krojích nazývaných v Německu dirndl, je to pití piva z litrových tupláků, jsou to gastro pochoutky v čele s bavorským preclíkem a především je to ta jedinečná atmosféra!

Jaromír Zezula