Mikulášské čertohrátky. Z muzea se stalo nebe, zatímco čert úřadoval v galerii

Kdo vyrazil v předvečer svátku svatého Mikuláše do Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě, ocitl se v nebi, a to doslova. Přivítal ho sám světec s družinou andělů. Zato v Horácké galerii řádili čerti v čele s Luciferem. Mikulášské čertohrátky se opravdu vydařily, podívejte se do galerie. Za fotografie děkujeme Horáckému muzeu.

V předvečer svátku svatého Mikuláše se proměnilo Horácké muzeum v nebe se světcem a anděly, zatímco z Horácké galerie se stalo peklo se samotným Luciferem. | Foto: se svolením Horáckého muzea

Na děti čekaly v nebi, tedy v Horáckém muzeu, také andělské dílny, kde si mohly vyrobit něco pěkného na památku. Zajistil je novoměstský Dům dětí a mládeže. Nechyběla samozřejmě také audience u svatého Mikuláše. Živo bylo v také v Horácké galerii. Tam se odehrával doslova čertovský rej. Odvážné děti se zúčastnily čertovských dílen a her a mohly se dokonce setkat i s Luciferem. Pro hladovce se podávaly ďábelské topinky a mnozí využili také služeb pekelné kavárny.