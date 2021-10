Každé číslo má tyto 2 části:

Hloubku d – ta obsahuje texty kratšího rozsahu, některé stálé rubriky a ilustrace

a dálku H – tu tvoří především delší texty (mnohdy jde o příběhy na pokračování) doplněné o další ilustrace.

Formátem je A4, na šířku. Snažíme se o originální pojetí a čistou a jednoduchou podobu projektu. HddH vznikla v červnu 2020 a od té doby zaznamenala spoustu změn – jsme otevřeni nápadům a inovacím. Rádi se necháváme inspirovat prací ostatních a zároveň se sami snažíme tvořit něco inspirativního.

A toto jsou rubriky, které můžete v HddH najít:

Curriculum vitae (Běh života) nabízí pohled osob A, 2, C a 4 na život, na svět a také na to, co je na něm důležité. Tento pohled se může brzy změnit – třeba za rok, kdy jim položíme stejnou otázku. A třeba za několik let prozradíme, čí pohledy to vlastně byly.

​Znáte původ svého jména? se vždy zaměří na několik jmen, ke kterým prozradí právě původ a také význam nebo případně i nějakou další zajímavost.

​Opravdu víš, co znamenám? pokaždé představí pár známých slov. Těžko říct, jak známá ale doopravdy jsou, a právě proto tato rubrika prozradí jejich význam.

​10 častých chyb upozorňuje na největší pravopisná faux pas a snaží se co nejjednodušeji podat, jak se nenechat záludnostmi z češtiny rozhodit.

​A nakonec rubrika 9 z 10 češtinářek doporučuje, která přináší čtenářům inspiraci v podobě tipů na některé vynikající filmy.

​

Nebojte se nás kontaktovat s textem či zájmem o ilustrování. Vaší odvahy, přízně i spolupráce si moc vážíme. Těšíme se na Vás.

A ještě je tu jedna věc! Jsme součástí Projektu G – to je otevřená a naprosto nezávislá platforma. Když někdo vytvoří nějaké dílo, může se s ním k Projektu G přihlásit. Tak se připojí k ostatním a vytvoří se síť propojující umělecké a poetické duše.

​

K tomu slouží facebooková skupina, do které se může přihlásit každý, kdo se chce podělit o svou tvorbu nebo se inspirovat u ostatních. Odkaz na ni je zde.

ALŽBĚTA PÁNKOVÁ

HddH