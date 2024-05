Majitelé velkomeziříčského zámku Jan Meziříčský z Lomnice, Marie Eleonora z Quastally či její neteř Marie Eleonora z Liechtensteinu by se během jedno večera dohromady potkat nemohli, protože je dělí několik století. Ovšem sobota 18. května bude výjimkou. Spolu s dalšími zajímavými historickými osobnostmi se objeví v prostorách velkomeziříčského zámku v rámci tradičních nočních prohlídek.

Návštěvníci se díky stroji času, který bude obsluhovat vynálezce a konstruktér Nikola Tesla, vydají na pomyslnou cestu do minulosti. Průvodcem jim bude, stejně jako v minulém roce, František Harrach. | Foto: Muzeum Velké Meziříčí

Návštěvníci se díky stroji času, který bude obsluhovat vynálezce a konstruktér Nikola Tesla, vydají na pomyslnou cestu do minulosti. Průvodcem jim bude, stejně jako v minulém roce, František Harrach. S hrabětem se příchozí podívají do rytířského sálu, na zámecké nádvoří i do obou pater zámecké budovy.

Prohlídky budou odcházet každou celou hodinu. První návštěvníci se na cestu časem vydají v 19 hodin, poslední pak úderem jedenácté. Dospělí zaplatí 80 korun, děti polovinu. S ohledem na omezenou kapacitu jednotlivých prohlídek je třeba se předem objednat na telefonním čísle 566 522 206, popřípadě v pokladně muzea během provozní doby.

Muzeum se do celostátního Festivalu muzejních nocí zapojuje pravidelně, letos se uskuteční již 20. ročník.

Lucie Pavelcová