Dvaadvacátý ročník včelařské výstavy Vůně medu včera slavnostně započal. V Horáckém Muzeu v Novém Městě na Moravě tak jsou až do dvanáctého listopadu k vidění i zakoupení různé druhy medu, medoviny, medového piva a dalšího zboží. Výstava nabízí také kosmetiku s apisinem, propolisem či mateří kašičkou a jiné potravinové doplňky a přípravky.

Výstava Vůně medu je v Novém Městě na Moravě oblíbená. Tyto poklady nabízela minulý rok. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

K mání jsou i pomůcky a potřeby pro včelaře. Na dotazy budou odpovídat zkušení včelařští odborníci, k vidění bude i pohádka a dokonce i prosklený úl s živými včelami, včela pod mikroskopem a záznamy z historie včelaření. Do 11. listopadu je možné navštívit výstavu osmi do sedmnácti hodin, v sobotu 12. listopadu pouze do dvou hodin odpoledne.