Meditace a uvolnění. Milovníci jógy cvičí po pauze společně

Je to zvláštní období. Jako po dlouhé nemoci. Takřka po dvou měsících jdu městem. Do jógy. Míjím se s lidmi s rouškami, sama si připadám jako maskovaný zločinec. S vlastnoručně nakrátko ostříhanou hlavou, aby to bylo s rouškou snazší, prodírám se mezi lidmi, o bezpečné vzdálenosti nemůže být řeč. Stejně je to celé nesmysl, dokud na mě někdo neplivne, není se čeho bát.

Milovníci jógy se znovu vrací do tělocvičen, aby si společně zacvičili. Ilustrační sníměk. | Foto: Archiv Deníku