Aby se děti v době hospitalizace na dětském oddělení novoměstské nemocnice nenudily, je tam pro ně k dispozici dětský klub s hernou a s paní učitelkou Katkou. Ta si s nimi nejen hraje a povídá, ale společně také vyrábí. Společně přivolávají jaro.

Pravou jarní náladu navodí pacientům v nemocnici v Novém Městě na Moravě. | Foto: Helena Zelená Křížová

„Už jsme se pustili do jarní výzdoby. Máme ji na chodbách i na oknech. A vyrábíme i další výzdobu, tentokrát venkovní,“ říká Kateřina Nováková, která je pro děti a všechny ostatní jednoduše paní učitelkou Katkou.

Jarní výzdobou interiérů to nekončí. Malí pacienti si společně s paní učitelkou troufnou i na exteriéry. Už se pustili do malovaných vajíček a ptáčků z vlny. Doplní tak výzdobu, kterou v nemocničním areále nemocnice chystá. „Bude to překvapení. Jsme rádi, že nám s tím malí pacienti pomohou. Doufáme, že se všechno povede podle našich představ, a že pacientům i zaměstnancům navodíme tu pravou jarní náladu,“ usmívá se ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě Věra Palečková.