Při návštěvě areálu zříceniny hradu Štamberk nyní narazíte na výkopy. Vypadá to, jako by někdo pozůstatky hradu obrátil vzhůru nohama. A vlastně ano. Jsou to sondy, které tu provedli archeologové. Se svými poznatky z tříletého výzkumu se podělili ve čtvrtek 21. července, kdy se tu konala prohlídka a přednáška. Při vykopávkách se podařilo najít například klíč od hradu, zámek, nůžky, keramiku nebo střešní krytinu. V nejbližší době v areálu zříceniny přibude odpočívadlo pro znavené pocestné a vyhlídka u torza zdi, kde se díky kůrovcové kalamitě otevřel nádherný pohled na okolní krajinu Mrákotínska.