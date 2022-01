,,Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.” Antoine de Saint-Exupéry.

Je Štědrý večer. Za oknem ustal ruch ulice a u stromečku se potká celá rodina. Fritz se se svou sestřičkou Klárkou nemůžou dočkat dárků a těší se na večer plný překvapení. Tyto Vánoce totiž budou výjimečné, kouzelné a nečekaně krásné. Ale pozor!!! Slyšíte to pískání? Co to může být? Jak příběh pokračuje? Kdo je Louskáček a jaký je jeho osud? A zvládne Klárka s přáteli všechny výzvy, které jsou pro ně připravené? V tradičním vánočním příběhu podle předlohy E. T. A. Hoffmana se přeneseme do kouzelného pohádkového světa, kde skutečné přátelství pomůže překonat překážky a naučí nás dívat se na svět srdcem.

