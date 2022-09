Pro žďárskou Charitu brzy začala devětatřicetiletá žena pracovat. „Hledali někoho, kdo přesně porozumí Ukrajincům a jejich potřebám, aby mohli nabízet správnou pomoc,“ říká Alieva, která teď usnadňuje svým krajanům začleňování do normálního každodenního života v Česku.

Rozvedená Liliya Alieva má na Ukrajině matku, babičku a sestru s dětmi. „Pokaždé, když spolu mluvíme přes videohovor, pláčeme. Navzájem se ujišťujeme, že všechno bude v pořádku,“ přiznává Alieva. Válka přinesla její rodině žal. „Ztratili jsem příbuzné. Ve vážném stavu je sestry sestřenice dcera, kterou zranily úlomky rakety,“ dodává žena, která na Ukrajině pracovala pro energetickou společnost jako operátor předplatitelského oddělení.

Jedenáctiletá Gunel a třináctiletá Gulnaz chodí do české školy. „Dostalo se jim přátelského přijetí a brzy si našly kamarády,“ nešetří slovy chvály jejich maminka s tím, že se jí velmi líbí přístup pedagogů k ukrajinským dětem. „Učitelé prezentují výuku přístupnou formou. Výuka češtiny a komunikace ve škole urychlila holkám znalost jazyka,“ vysvětluje Liliya Alieva, která sama na Ukrajině v Charkově studuje práva.

„Svoji práci miluji. Chci být lidem užitečná. Vcítit se do jejich potřeb, podporovat je a pomáhat jim řešit jejich životní těžkosti. Různé špatné situace v životě vedou člověka do slepé uličky a pak je důležité ho přesvědčit, že je vše v pořádku, že není se svou bolestí a svým neštěstím sám. Svou práci miluji i proto, že jsem obklopena těmi nejlepšími lidmi, svými kolegy. Je to jeden tým, který dělá skvělé věci.“

Liliya Alieva, pracovnice humanitární pomoci pro Ukrajinu Oblastní charity Žďár nad Sázavou