Lidé se mohou díky dárcovským SMS postavit po bok biatlonistů v Novém Městě

Za každý terč sestřelený českými biatlonisty daruje Generali Česká pojišťovna prostřednictvím své nadace 500 Kč na pomoc zrakově postiženým dětem v rámci projektu Trefa pro Leontinku. Do závodů v Novém Městě na Moravě, které trvají nyní do 7. března a pak od 11.do14. března, se mohou zapojit fanoušci biatlonu, a to přes své mobilní telefony. Stačí poslat dárcovskou SMS, která se zaručeně trefí do černého.

Markéta Davidová v závodu Světového poháru v biatlonu - štafeta 4x6 km ženy. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot