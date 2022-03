Lidé jsou solidární, žďárská Charita může pomáhat na Ukrajině i uprchlíkům u nás

Čtenář reportér Čtenář

To, co většinu neziskových organizací v České republice v současné chvíli spojuje, je vzájemná pomoc a podpora lidem, kteří je nutně potřebují - ať již přímo v jednotlivých městech Ukrajiny, která v současné době čelí obrovské ruské invazi, tak rodinám, které utíkají před válkou do bezpečí, aby přežily. Pomoc lidem v nouzi je základním posláním Charity. Nejen z toho důvodu se i žďárská Charita okamžitě zapojila do aktivní pomoci společně s ostatními subjekty.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pomoc Ukrajině na Žďársku je štědrá. | Foto: Jan Šustr