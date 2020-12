Originální lesní betlém dělá ve Lhotkách už třetím rokem radost malým i velkým od počátku adventu po Hromnice, kdy v minulosti končilo povánoční období úklidem betlémů.

Lesní betlém ve Lhotkách | Foto: Zuzana Najtová

Kolem jesliček se tu schází zvířata, která byste mohli při troše nebo i velkém štěstí spatřit v zimním období v lesích, na jejich okrajích i na březích lesních říček Vysočiny. Stavba betlému i aranžmá lesního prostředí jsou náročné, přesto ji Lhotečtí každým rokem obměňují. „Shánění sošek zvířat není vůbec jednoduché, protože je třeba, aby byly zpracovány co nejvěrněji, nejlépe „jako živé", patřily do našeho lesního prostředí a velikostí alespoň přibližně zapadaly do vystavované kolekce. Proto je nákup kterékoli další pěkné sošky vždy malá událost," doplňuje za organizátory Zdena Poláková. Každým ročníkem jich několik přibude – v první sestavě bylo sedm zvířátek, v loňském roce už čtrnáct a letos se jich podařilo vystavit dvacet tři.