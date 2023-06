Tři hudební skupiny a také sólisté, všichni studenti Gymnázia Žďár nad Sázavou, zahrají za Domem kultury ve středu 7. června od půl čtvrté odpoledne. Tento letní koncert studentů střední školy je společnou akcí příspěvkové organizace Kultura Žďár a Gymnázia Žďár nad Sázavou a zároveň startem budoucí spolupráce.

Dům kultury ve Žďáru nad Sázavou. | Foto: Kultura Žďár nad Sázavou

„S nápadem uspořádat koncert přišla paní učitelka Petra Másilková, která s hudebně nadanými studenty gymnázia program připravuje, to se nám moc líbilo. Gymnázium dodá program, my se postaráme o to ostatní, postavení podia, rozestavění hlediště a také o ozvučení. Byla jsem na vánočním koncertě, tak vím, že se bude program líbit. Studenti jsou moc šikovní,“ zve na letní koncert za Domem kultury ředitelka příspěvkové organizace Kultura Žďár Tamara Pecková.

Jak vedení školy, tak vedení příspěvkové organizace věří, že nepůjde o jedinou akci, ale dlouhodobější spolupráci. „Naši studenti například každoročně připravují anglické divadlo, jedna z možností spolupráce, o které uvažujeme, by bylo uvedení nového představení v Městském divadle, které má na starost Kultura Žďár. Byl by to pro studenty zase jiný zážitek, než když hrají ve škole,“ nastiňuje další spolupráci městské příspěvkové organizace a Gymnázia Žďár nad Sázavou jeho ředitel Vlastimil Čepelák.