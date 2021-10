V rámci Mezinárodní pěvecké soutěže Gabriely Beňačkové mohou v Jihlavě posluchači navštívit semifinálové a finálové kolo soutěže. Semifinálové kolo soutěže proběhne 9.10. od 10:30 hodin v sále hotelu Gustav Mahler a představí se na něm 70 nejlepších pěvců, které vybrala odborná porota. Finálové kolo pak proběhne o den později tzn. 10.10. od 16:00, a to opět v sále hotelu Gustav Mahler. Vrcholem soutěže je pak pondělní koncert vítězů, který proběhne 11.10. od 18:00 v sále hotelu Gustav Mahler. Vstupenky na koncert vítězů je možné zakoupit v jihlavském Informačním centru.

Diváci se u vstupu budou muset prokázat platným očkováním nebo provedeným testem.

V letošním roce soutěž otevírá novou pěveckou divizi „GUSTAV MAHLER“, kde pěvci díky přednesu skladby Gustava Mahlera mohou získat speciální cenu.

Odborná porota, v čele s legendární sopranistkou Gabrielou Beňačkovou, bude mít opět velice nelehký úkol, protože všech 70 pěvců, kteří přijíždějí do Jihlavy, jsou již vlastně vítězi. A to proto, že se museli mezi několika stovkami konkurentů z více než 60ti zemí světa prozpívat až mezi 70 nejlepších. Všichni tito mladí pěvci patří mezi nejlepší pěvecké talenty současnosti a žádný milovník krásné hudby by si neměl nechat ujít jejich ohromující výkony. uvádí ředitel soutěže Jakub Pustina

TERMÍNY KONCERTŮ:

9.10.2021 – koncert SEMIFINALISTŮ, 10:30, sál hotelu Gustav Mahler

10.10.2021 – koncert FINALISTŮ, 16:00, sál hotelu Gustav Mahler

11.10.2021 – koncert VÍTĚZŮ, 18:00, sál hotelu Gustav Mahler

Vstupenky na koncert vítězů lze zakoupit v TIC Jihlava

Porota:

GABRIELA BEŇAČKOVÁ, soprán (CZ)

prezidentka soutěže

prezidentka programu OPERA MLADÝCH

ŠIMON SVITOK, baryton (SK)

umělecký šéf Státní opery, Bánská Bystrica, Slovensko

MICHAELA BARCHEVITCH, (Německo)

intendant Thüringenské filharmonie

MILOŠ FORMÁČEK, (CZ)

ředitel a dirigent Severočeského divadla opery a baletu, Ústí nad Labem

MICHAEL VACCARO, (Německo)

producent a intendant operních projektů, Opera Classica Europa

PETR CHROMČÁK, (CZ)

dirigent

JAKUB PUSTINA, tenor (CZ)

ředitel soutěže

ředitel programu OPERA MLADÝCH

ředitel umělecké agentury

Soutěž Gabriely Beňačkové patří mezi největší operní soutěže světa

Mezinárodní pěvecká soutěž Gabriely Beňačkové je prestižní událostí světového významu, která v současnosti patří mezi největší operní soutěže světa a je vyhlašována ve více než 60ti zemích. Prezidentkou soutěže a také předsedkyní poroty je legendární sopranistka Gabriela Beňačková.

První kolo soutěže probíhá za klavírního doprovodu ve světových metropolích, jako je Vídeň, Berlín, Mnichov, Milán, Varšava, Moskva, Budapešť nebo Praha. Je určena mladým operním pěvcům do 35 let věku a každoročně se jí účastní několik stovek operních pěvců z celého světa. Z prvního kola odborná porota vybere 70 nejlepších pěvců a ti přijíždějí v říjnu do Jihlavy, kde se utkají v semifinálovém a finálovém kole soutěže.

Jihlavské koncerty jsou neopakovatelnou možností slyšet ohromující výkony těch nejlepších operních talentů současnosti a každý milovník opery by si je rozhodně neměl nechat ujít.

