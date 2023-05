Legendární jazzman slaví 85. narozeniny. Zahrál v Novém Městě na Moravě

Čtenář reportér

Do novoměstského kulturního domu přijel druhé květnové úterý enfant terrible světového jazzu Laco Déczi. Tento jazzový nestor slaví neuvěřitelné 85. narozeniny, na pódiu by mu jeho věk však nikdo nehádal. Do Nového Města na Moravě přijel s kapelou Celula New York a speciálním hostem byl Chris DePino.

Novoměstský kulturní dům navštívil legendární jazzmann Laco Déczi s hosty. | Foto: Miloš Neuman

Laco patří od šedesátých let minulého století ke špičkám jazzové hudby v Českoslovenku, energii srší i po více než třiceti letech strávených v USA. Na první místo klade americký jazzový trumpetista československého původu Laco Déczi bezprostřednost a improvizaci. Jeho vystoupení mají stále elektrizující náboj a tento neotřelý muzikant stále dokáže zaujmout i mladší publikum. Legendární trumpetista přijel na své jarní turné opět do České republiky, kde oslaví své narozeniny nejen se svou kapelou Celula New York ale i s významnými hosty. Laco Déczi s kapelou v Novém Městě na Moravě před dvěma lety: Zdroj: Youtube