Lebky a hvězdy. Perla Žďáru slaví, Santiniho díla ale zažila různé časy

/FOTO/ - Sedmadvacátého září to bude přesně tři sta let, co byl vysvěcený kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve tvaru hvězdy, perla baroka a památka UNESCO. Stavbu nelze přehlédnout, je krásnou dominantou Žďáru nad Sázavou a denně k ní míří kroky turistů. Minulý rok se dočkala rozsáhlé rekonstrukce, a tak se ani nechce věřit tomu, že byly doby, kdy se ze zdí loupala omítka. A na Dolním hřbitově, též Santiniho dílu, které z ptačí perspektivy tak trochu připomíná lebku, strážily díry v podlaze dokonce lebky skutečné. Podívejte se do galerie, jak šel čas se stavbami mistrného architekta. Za poskytnutí starých fotografií ze sedmdesátých a osmdesátých let děkujeme Josefu Muchovi, za ty ještě starší Stanislavu Mikulemu z Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou, který k historickým snímkům poskytl i popisky.

Zelená hora v proměnách času. | Foto: Josef Mucha/Roman Glos

Nedaleký Dolní hřbitov, za jehož vznikem také stojí barokní architekt Jan Blažej Santini, je o něco starší než kostel, byl zbudovaný v roce 1709. Stejně jako kostel na Zelené hoře ho nechal zbudovat opat zdejšího cisterciáckého kláštera Václav Vejmluva. Potřeba nového hřbitova vzešla z hrozby morové epidemie. Původně měl tvar trojúhelníkový, další dvě zdi a čtvrtá kaple přibyly v roce 1755. Na Zelené hoře slaví. Poutní kostel ve Žďáře stojí už tři sta let Oslavy tří století kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře vrcholí nyní o víkendu a také ve středu osmadvacátého září Lidovou krojovanou poutí. V sobotu se zde koná o půl páté mše svatá, v sedm hodin večer se pak uskuteční koncert světově unikátního chlapeckého sboru z Rakouska. Zpívat Budou na plovoucím pontonu na hladině Konvetního rybníka, v případě nepříznivého počasí v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Nedělní poutní mše se koná též v bazilice od devíti hodin, v kostele svatého Jana Nepomuckého bude od tří hodin odpoledne znalec české historie a umění profesor Ryot přednášet o ikonografii kostela i o samotném světci. V pět hodin rozezní kostel tišnovský komorní orchestr a pěvecký sbor. V úterý zde zazpívá od sedmi hodin večer Vocatus Ecumenicus, velké mužské pěvecké těleso z Jimramova. Po roce ticha první mše: kostel na žďárské Zelené hoře je znovu požehnaný Nedávno obnovená tradice, lidová krojová pouť ke svatému Janu Nepomuckému se bude ve Žďáře nad Sázavou konat i letos, a to ve středu 28. září. V deset hodin vyjde průvod z baziliky Nanebevzetí Panny Marie, za doprovodu dechové hudby se vydá ke kostelu na Zelené hoře. V jedenáct hodin začne poutní mše svatá s doprovodem lidových svatojánských písní v podání Horácké muziky. V poledne vystoupí v ambitech folklorní soubory a dětské pěvecké sbory. Ve čtyři hodiny odpoledne při pěveckém koncertu vystoupí Michaela Katráková a Martin Vydra. V šest hodin večer bude v zámecké čajovně přednáška o italském malíři.