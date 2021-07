Lanový park se skládá z malého okruhu (7 stromů, 8 lanových překážek) a z velkého okruhu (29 stromů, 34 lanových překážek). Park je otevřen celoročně.

Můžete se těšit na vysoké i nízké lanové překážky, slackline, aquazorbing, lukostřelbu, paintball a airsoft, skákací boty, bungee running, paddleboardy a mnoho dalšího.

Logo Outdoor DomanínZdroj: Se souhlasem Outdoor Domanín

Délka programu (vysoké lanové překážky) je cca 1 hodina.

Cena za vysoké lanové překážky činí 300 Kč na osobu nad 15 let a 250 Kč do 15 let včetně.

Ceny za nízké lanové překážky činí 100 Kč na osobu.



Je možné se také dohodnout na programu na míru.

PAVEL SVOBODA

Outdoor Domanín