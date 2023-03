Ve čtvrtek 9. března přijede Tomáš Kůdela do městské knihovny ve Velké Bíteši, aby posluchačům povyprávěl o tom, jaké je to být několik dní a týdnů jenom sám s oceánem. Rozpovídá se od pěti hodin odpoledne o dobrodružné cestě z Bermud na Azory.

Povídání Sám s oceánem v podání dobrodruha Tomáše Kůdely. | Foto: Martina Kůdelová

Čtyřiadvacátý duben roku 2016, pro většinu lidí obyčejná neděle, kterou si dnes už nevybaví. Kdyby si Tomáš Kůdela tehdy nepsal deník, možná by ani nevěděl, co je za den. Uprostřed oceánu je to totiž celkem fuk. „Přichází chmurné myšlenky. Představa nonstop kormidlování po dobu dalších šesti nebo více dní, když už teď jsem unavený a nevyspalý, je příšerná,“ stojí v mořeplavcových zápiscích z toho dne.

Denní stacionář v Měříně slaví první narozeniny. Služby nabídne mladším lidem

Takřka měsíc strávil osamocen na lodi zmítané vlnami Atlantského oceánu. S cílem přeplout z Bermud na Azory čelil nepřízni počasí i technickým problémům, které mu často nedovolily se vyspat ani v klidu najíst. Jak se člověk ocitne mezi širým nebem a nekonečnými vodami a co tam na něho čeká, o tom se úspěšný vývojář v oblasti elektroniky a zároveň zkušený jachtařský instruktor rozpovídá na své přednášce Sám s oceánem, na kterou mohou zájemci zavítat do Městské knihovny ve Velké Bíteši ve čtvrtek 9.3. 2023 od 17 hodin.

Zdroj: Youtube

Tomáš Kůdela sice bydlí v Praze, ale část roku je jeho domovem plachetnice typu Delphia 40. Své přízvisko Ocean Journey dostala ještě v době, kdy zdolat Atlantik byl pouhý kapitánův sen. A protože se změnil ve skutečnost, může se teď jachtař o své zážitky podělit prostřednictvím napínavého vyprávění doprovázeného videi a fotografiemi.

Martina Kůdelová