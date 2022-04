Svátky jara budou na zámku opět plné velikonočních tradic, veselých her i jarních ateliérů. Těšte se také na řemeslný jarmark. Pokud se chcete velikonočních oslav zúčastnit, přijeďte do Žďáru 16. dubna, můžete se zde i něco nového naučit. Připraveny budou jarní a velikonoční dílny a ukázky řemesel. Například ukázka drátování, zdobení kraslic nebo pletení pomlázek. Děti se můžou zapojit do dílničky drátování a naučí se otloukat píšťalku nebo točit keramiku na kruhu. Kromě grilovaných specialit můžete ochutnat také velikonoční pivo. Více informací ZDE .

Velikonoční zámecký kemp pro děti

Od 14. do 16. dubna můžete přihlásit děti na zámecký kemp plný velikonočního tvoření! Kurz, který probíhá od 8:30 do16 hodin je určený pro děti od 5 do 12 let. Čeká je nová parta kamarádů, spousta skvělých velikonočních her a velikonoční dobroty. Program povedou zámecké lektorky, které mají s pořádáním podobných akcí bohaté zkušenosti.

Děti se naučí pracovat se včelím voskem, vyrobí si léčivé sirupy z prvních jarních rostlin, budou společně vařit na ohni a péct velikonoční dobroty. Čeká je také celotáborová hra. Všechny tři dny bude děti provázet velikonoční zajíček, který je seznámí s velikonočními zvyky. Více informací ZDE.

Chyťte pachatele!

„Zdá se, že v zámeckém okolí se začínají dít podivné věci. Někdo nám tu škodí! Vyzvedněte si herní plánek a vypravte se po jeho stopách." Pomozte s dětmi dopadnout pachatele, který škodí na zámku! Dostanete plánek a na cestě vás čekají indicie, pomocí kterých hravě vyřešíte zapeklitý případ.

Do muzea nebo na výstavu

Otevřené bude samozřejmě také Muzeum nové generace, je to snad jediné muzeum, jehož cílem je vyhnat vás z muzea ven. Muzeum může být prvním první místem na cestě za poznáním Žďárských vrchů, není totiž jen muzeum, je to klíč k pochopení celého areálu bývalého kláštera – dnešního zámku ve Žďáru nad Sázavou, Zelené hory (památka UNESCO) i širokého okolí. Multimediální prvky vás vtáhne do děje, vstoupíte do temných hvozdů, kde nebojácní mniši ve třináctém století vybudovali první klášter.

Navštívit můžete také výstavu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze a Galerii Kinských, která mapuje historii rodu Kinských.

Zelená hora: památka UNESCO ve staronovém

Na dohled od zámku se nachází Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, známé dílo architekta Santiniho, které se pyšní známkou UNESCO. V letošním roce je navíc kostel nově otevřen po rozsáhlé rekonstrukci. Návštěvníci tak dnes mohou obdivovat jeho aktuální podobu, která se momentálně nejvíce blíží tomu, jak kostel vypadal v době své největší slávy. Přijeďte si prohlédnout jedno z vrcholných děl geniálního stavitele Santiniho, které je považováno za jeho nejvšestrannější a nejzralejší počin s jedinečnou symbolikou.

Více naleznete na webových stránkých Zámku Žďár.

Linda Vojancová