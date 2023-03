Centrum Kopretina Oblastní charity Žďár nad Sázavou slaví. Kopretině ve Velkém Meziříčí je 15 let. K oslavě se připojuje na 115 rodin, které už letos alespoň jednou na adresu Ostrůvek 2 zavítaly. Velkomeziříčská pobočka Centra Kopretina má otevřeno čtyři dny v týdnu.

Centrum Kopertina ve Velkém Meziříčí letos oslavila patnáct let. | Foto: se souhlasem Oblastní charity Žďár nad Sázavou

„Od pondělí do čtvrtka, od 8 do 16 hodin. Čas konání aktivit přizpůsobujeme roční době, počasí, ale hlavně potřebám uživatelů,“ říká Lenka Vencálková, vedoucí Centra Kopretina žďárské Charity. Program v meziříčské Kopretině je velmi pestrý. Funguje v ní Klub rodičů, pořádají se vzdělávací semináře a besedy. Oblíbené jsou tvůrčí dílny i cvičení s dětmi. „Naše aktivity mohou využívat rodiny s dětmi, maminky či tatínkové na mateřské či rodičovské dovolené, rodiče, kteří očekávají příchod miminka, a současně nás mohou navštívit i babičky, dědečkové, tety či strýčkové,“ uvádí Lenka Vencálková.

Mezi pravidelné návštěvníky Kopretiny ve Velkém Meziříčí patří Jana Bojanovská s dvou a půl letou dcerou Viktorkou, tříletým synem Matyášem a šestiletým Radimem. „Chodíme na různé aktivity, zejména keramiku si naše děti oblíbily,“ říká Jana Bojanovská. „V Kopretině se scházejí milí lidé, skvělé holky tady pracují, proto tady rádi trávíme volný čas,“ doplňuje maminka tří dětí. Do Kopretiny ale třeba také docházejí ženy ze Svazu žen Velké Meziříčí. Věnují se tvoření s ostatním klienty. „Propojujeme tím generace. Do tvoření zapojujeme babičky s dětmi. Senioři aktivity potřebují, aby i nadále měli elán do života,“ vysvětluje vedoucí Kopretin žďárské Charity Lenka Vencálková.

Centrum Kopretina Oblastní charity Žďár nad Sázavou je možné navštívit ve čtyřech pobočkách. První Kopretina vznikla v Radešínské Svratce před devatenácti lety. Kopretině v Bystřici nad Pernštejnem je šestnáct let, Velkomeziříčské patnáct. Nejmladší je pak pobočka v Radostíně nad Oslavou, která funguje čtrnáct let.

Centrum Kopretina Pobočka Velké Meziříčí Ostrůvek 2, 594 01 Velké Meziříčí mob.: 777 183 388 e-mail: kopretina.velmez@zdar.charita.cz

Facebook: @kopretinavm web: www.zdar.charita.cz

Jiří Marek, Oblastní charita Žďár nad Sázavou