Veronika Dobrovolná, nyní na rodičovské dovolené, byla doposud již několikrát v koordinátorské pozici Tříkrálové sbírky. Letos ji čekají dvě role. Nejen, že musí v náročných zimních týdnech skloubit roli maminky Kubíka a Vojtíška, ale jejím úkolem je také dohlížet na to, aby sbírka reagovala na současnou ne příliš jednoduchou situaci v době stále se proměňující epidemie.

Veroniko, vítáme Vás zpět do role tříkrálové koordinátorky. Jaké myšlenky se Vám honily hlavou, když Vás vedení žďárské Charity oslovilo, abyste tuto důležitou funkci opět po letech převzala?



Děkuji. Nejprve jsem byla nadšená a zároveň potěšená, protože ve mně stále zůstávala mnohá nezapomenutelná setkání a silné příběhy z terénu. Záhy mi ale došlo, o jak velkém množství práce se bavíme. Navíc jsem se už nerozhodovala sama za sebe, proto jsem si nechala čas na rozmyšlenou. Díky velké podpoře rodiny jsem zde a jsem za to ráda. Tímto bych jim chtěla strašně moc děkovat za trpělivost i hlídání našich dvou synů.

Jak bude letošní Tříkrálová sbírka probíhat?



Letošní sbírka bude zase o trochu jiná než ty minulé. V letošním roce budou do ulic měst a obcí vycházet kolednické skupinky až do neděle 16. ledna. Zároveň bude sbírka doplněna statickými kasičkami dle aktuálních potřeb měst např. z důvodu karantén nebo vlny epidemie.

Co myslíte, odrazí se na letošním ročníku sbírky epidemie COVID-19?



Částečně ano. Kromě výše zmíněných statických kasiček jsme pro koledníky nepřipravili žádné odměny typu bazén či kino. Zároveň jsou také bohužel zrušena setkávání koledníků po koledě, kdy si rádi sdíleli zážitky z terénu. Po celou dobu sbírky děláme maximum v oblasti dodržování všech hygienických pravidel pro ochranu zapojených.

Veroniko, máte odhad, kolik lidí se do Tříkrálové sbírky letos zapojí?



Pokud bude většina rozvezených kasiček (aktuálně 548) využita při kontaktní koledě, mohlo by do terénu vyjít kolem 2 000 dobrovolníků.

Jakými způsoby budou moci lidé přispět?



Dárci Tříkrálové sbírky budou moci vhodit finance přímo do kasičky putujících králů, přispět do umístěné statické kasičky v dané obci nebo platbou přes online kasičku na www.trikralovasbirka.cz, případně mohou zaslat finance na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 777966800. Více informací zde.

Plánujete i letos tradiční Tříkrálový koncert?



Ano, plánujeme ho na neděli 16. ledna v 17.00 hodin. Bohužel bude pouze v online podobě. K poslechu zahraje místní Horácká muzika a můžete ho zhlédnout na youtube kanále Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Případně odkaz najdete na našich webových stránkách www.zdar.charita.cz či facebookové stránce.

Budou nějaké další doprovodné akce?



I další tradiční akce jsou přesunuty do online prostoru, ať už mluvíme o požehnání otcem biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem, nebo o Tříkrálovém koncertu v Brně, který bude přenášet Česká televize bez účasti koledníků. Koncert můžete sledovat na ČT v neděli 9. ledna v 18.00 hodin. Vystoupí zde například Petr Bende nebo skupina Tata Bojs. V našem regionu jsme navíc oslovili místní základní umělecké školy, aby se opět po roce zapojily do druhého ročníku Benefice pro Tříkrálovou sbírku, která probíhá na facebooku a na youtube stránce naší Charity. Aktuálně máme přislíbeno několik benefičních příspěvků.

Už víte, na jaké účely letošní výtěžek Oblastní charita Žďár nad Sázavou využije?



Rádi bychom podpořili svoz našich uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením do denních stacionářů. Dále bude nezbytná podpora terénních služeb, aby se naši pracovníci mohli pohodlně dostat k uživatelům do jejich domácího prostředí. Část financí využijeme pro sociálně slabé rodiny s dětmi, lidi bez domova a osoby, které se ocitnou v tíživé životní situaci.

Jak jste zmínila, máte dva malé syny. Vyrazíte s nimi letos na koledu?



Rozhodně ano, pokud nám zdraví dovolí. Poprvé vezmu do terénu oba a neteř, tak jsem sama zvědavá, jak to zvládneme. Nyní se přeme o to, kdo bude Kašpar. Každopádně koledu tří králů trénujeme již od léta.

Děkuji za rozhovor.

Lenka Šustrová

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

