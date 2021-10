Žďárská Charita letos nabídne koláče stejně jako minulý rok ve Žďáře nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí. Podpořit Domácí hospicovou péči bude možné i v online podobě po celý měsíc říjen přes webové stránky www.zdar.charita.cz „Koláč pro hospic je pro nás jednou z možností, jak dát vědět o naší službě těm, kteří ji potřebují. Současně je i důležitou finanční podporou. Naše péče se v posledních letech velmi rozrůstá. K 30. 6. letošního roku jsme pomohli důstojně dožít v domácím prostředím 88 uživatelům. K tomu, abychom dokázali efektivně pomáhat, potřebujeme rozšířit personální stav a postupně tým dovybavit potřebnými pomůckami a materiálem. Proto jsme za veškerou podporu veřejnosti velmi vděční,“ vysvětluje Barbora Boháčová, vedoucí Domácí hospicové péče.

Žďárští občané budou moci kampaň Koláč pro hospic podpořit u stánku na Horní ulici vedle firmy Vesna lahůdky v době od 7.00 do 17.00 hodin. Po páté hodině ranní budou dobrovolníci s koláčky k zastižení před firmou Del, a.s. a Žďas, a. s. na Strojírenské ulici a Jihlavské ulici ve Žďáře nad Sázavou. Koláčky bude možné získat v kanceláři vrchní sestry Domácí zdravotní péče v suterénu žďárské Polikliniky od 8.00 do 12.00 hod. Velmi ochotně se letos znovu zapojí i místní firma TOKOZ, a.s. a rovněž i DM drogerie markt s.r.o. na Brněnské ulici, a to po celý čas prodejní doby.

Novinkou letošního roku je i pojízdný vůz s koláči, který se bude po celý den pohybovat na frekventovaných místech města společně s dobrovolníky.

Jízdní řád

Vlakové nádraží 5.00-7.30 hod. Městský úřad 8.00-9.00 hod. Tržnice 9.30-11.00 hod. U Úřadu práce 11.30-13.00 hod. Průmyslová zóna, Jamská 14.00-15.00 hod.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou pro letošní rok navázala spolupráci i s místní Střední školou gastronomickou, jejíž studenti vypomohou s pečením koláčů a současně se i dobrovolně do sbírky zapojí společně se studenty Biskupského gymnázia. Jejich stánek bude veřejnost moci navštívit u vstupu do Pěší zóny na ulici Nádražní od 7.00 do 17.00 hodin.

„Zapojení studentů do naší hospicové kampaně nás velmi těší. Je důležité postupně informovat veřejnost o tom, jaké služby Charita provozuje a co potřebným nabízí. O to více je důležité spolupracovat s mladými lidmi na projektech pomoci a vtahovat je do sociální problematiky. Ze spolupráce s místní Střední gastronomickou školou a Biskupským gymnáziem máme velkou radost,“ doplňuje Mgr. Radka Čaníková, koordinátorka kampaně pro oblast Žďáru nad Sázavou.

V Bystřici nad Pernštejnem mohou zájemci získat koláčky na horním náměstí vedle prodejny Supermarket Albert od 7.00 do 17.00 hodin. Rovněž bude možné potkat i dobrovolníky v terénu, za což patří poděkování za spolupráci místnímu Gymnáziu.

Ve Velkém Meziříčí bude stánek umístěn od 7.00 do 17.00 u kostela sv. Mikuláše. V průběhu dne bude možné potkat i dobrovolníky na frekventovaných místech města. Zapojení studenti budou z řad místního Gymnázia a děvčata z Výchovného ústavu společně s pedagogy.

Každoročními dodavateli chutných koláčků jsou místní pekárny ENPEKA a.s. Žďár nad Sázavou, Pekařství Řečice a Střední škola gastronomická. V Bystřici nad Pernštejnem se do kampaně zapojí Pekařství Koudelka a ve Velkém Meziříčí Karlova pekárna.

Do organizace každoroční kampaně se tradičně zapojuje i dobrovolnické centrum Kambala, které aktivně sdružuje dobrovolníky ochotné pomoci nejen při sbírkových akcích.

I pro letošní rok bude možné podpořit Koláč pro hospic online, a to po celý měsíc říjen na webových stránkách.

Domácí hospicová péče, která je jedním ze sedmnácti zařízení žďárské Charity, poskytuje svou péči lidem, kteří chtějí být v posledních chvílích života se svými blízkými v prostředí, které mají rádi. Služba je určena těžce nevyléčitelně nemocným a umírajícím a také jejich blízkým po celém okrese Žďár nad Sázavou. Tým pracovníků zahrnuje lékaře, zdravotní sestry, sociálního pracovníka, pečovatelky, psychologa a duchovního.

Kontakt:

Vedoucí Domácí hospicové péče: Barbora Boháčová, mob.: 777 755 435, e-mail: barbora.hadrous@zdar.charita.cz

Koordinátorka kampaně: Mgr. Lenka Šustrová, mob. 777 155 389 e-mail: lenka.sustrova@zdar.charita.cz

Koordinátorka dobrovolníků: Michaela Daňková, mob. 605 597 204, e-mail: michaela.dankova@zdar.charita.cz

LENKA ŠUSTROVÁ

Oblastní charita Žďár nad Sázavou