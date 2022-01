Když řemeslo baví. Podívejte se, jak ve Žďáře vychovávají truhláře či hrnčíře

Čtenář reportér Čtenář

Na zámku ve Žďáře nad Sázavou to žije. A nejen v muzeu či kavárně. Děti i dospělí se zde mohou věnovat mimo jiné třeba řemeslům – v kurzech, které připravují místní pořadatelé. Na mladší návštěvníky se loni na podzim zaměřily hlavně kroužky Chytrá ruka a Malý muzejník, atraktivně pojatá pro ně byla i výstava Výslovný zákaz dalšího opisování (rukopisu). A kdo by si chtěl také vyzkoušet práci se dřevem či vyrazit bádat do muzea, může se zapojit i v novém roce. Taktéž výstavu VZDO(R) je možné zhlédnout ještě do konce ledna. Za report i výstižné fotografie děkujeme Martině Sedlákové ze Zámku Žďár.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vyzkoušet si můžete práci se dřevem. | Foto: Martina Sedláková