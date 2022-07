Výrazem a způsobem sobě vlastním vypráví dějiny místa, kde dopsal své nejzásadnější dílo. Tušíte správně. Noční prohlídku navštíví sám Josef Švejk. Můžete spatřit i Rajmunda z Lichtemburka, Kateřinu z Landštejna, Trčky z Lípy, vojáky války třicetileté, lipnické pověsti - třeba tu o Černém muži, ale také budete svědky události, která se odehrála 25. února 1634 na chebském hradě a s Lipnicí má nemalou souvislost.

Můžete si také ověřit své historické znalosti, které budou, pro nejlepšího z vás, oceněny originální a jedinečnou medailí za zásluhy.

Přijďte, jste srdečně zváni. Užijte si devadesát minut plných divadla, šermu, tance, hudby v neopakovatelné atmosféře tajemného místa, kterým se lipnický hrad jistě pyšní.

Prohlídky se konají 5., 9., 22. a 23. července, a také 19. a 20. srpna. Probíhají vždy od 20 a 22.30 hodin. Počet návštěvníků je omezen z důvodu bezpečnosti na asi čtyřicet osob na prohlídku. Proto je nutná rezervace, a to na telefonu 606 480 708 nebo emailu zdenek@sigri.cz. Vstupenka stojí čtyři sta padesát korun. Akce není vhodná pro děti do deseti let.

Divadelní a šermířská společnost Sígři