Kdo se vydal v sobotu dvaadvacátého října do křižáneckého komunitního centra Stodola, zajísté nelitoval. Na programu bylo malování na obličej, odvážní si nechali aplikovat strašidelnou tetovačku a ti ještě odvážnější se zapojili do soutěží. Četly se pohádky, atmosféru zpříjemnila i kapela Naex. Večer se konal také strašidelný průvod.

To ale nebylo všechno, zájemci si mohli zakoupit lampiony nebo si prohlédnout výstavu strašidel malovaných místními dětmi. Do varu dostala všechny přítomné diskotéka a samozřejmě také potkávání se strašidly, jejichž masky opravdu stály za to.