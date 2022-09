Konkrétně by měl jít celý výtěžek ze vstupného na zlepšení vodního režimu v lokalitě Železná dolina u Kamenice u Jihlavy - vyhloubení několika nových tůní a úpravu stávajících, strojně i ručně. Činnost této organizace považuji za velmi prospěšnou a důležitou, protože jsem si vědoma, jak aktuální je téma související se zadržováním vody v krajině. “říká organizátorka festivalu Markéta Báťová.

„Letošní 20. ročník se jako tradičně odehraje na dvou podiích. Vystoupí na nich čtrnáct kapel a dvě taneční skupiny. Návštěvníky koncertu čeká plných deset hodin muziky, od dvou hodin až do půlnoci. „Zájem kapel zúčastnit se dobročinného koncertu a svým vystoupením bez nároku na honorář pomoct, je každý rok větší a větší a někdy je opravdu těžké vybrat jen některé. Moc si za to všech muzikantů vážíme a jsme na ně hrdí“, dodává Báťová.

Všechny náklady koncertu, které je třeba uhradit se i letos podařilo organizátorům zajistit od sponzorů a podporovatelů koncertu. Vedle Statutárního města Jihlava je to i řada firem a podnikatelů, kterým není jedno, jak s přírodou nakládáme. Celý výtěžek ze vstupného tak bude možno poslat na konto jihlavského spolku Mokřady z.s. Všechny sponzory budou v průběhu koncertu zmiňovat moderátoři, kterými jsou i letos Markéta Baťová a Kateřina Dostálová.

Program pro děti, které mají v doprovodu dospělých vstup do 12 let věku zdarma, bude na dětském hřišti zajišťovat dobrovolnice Lenka Pospíšilová a Vomelenka, které nabídnou tvořivé dílny.

Charitativní koncert podpoří i jihlavská taneční škola Nart Dance School a také děti z taneční skupiny JUNI TEAM. Letošní scéna bude opět velmi nabitá. Na koncertě vystoupí například kapely HAIRY GROUPIES, DEVĚT ŽIVOTŮ, JET STREAM nebo OČI. Nebude ale chybět ani pořádná alternativa. Festivalovými „nováčky“ jsou letos třeba JURSKÝ PARK. Z ostřílených legend zahrají MAJOR MAJOR, LADY KATE a AUTOBUS.

Markéta Báťová dodává : „Letos jsem se v kapelách také hodně zaměřila na to, aby tam byly ženy, protože mi v loňském ročníku na pódiích docela chyběly. Takže tento rok jich tam uslyšíme a uvidíme mnohem více. Návštěvníci se mají opravdu na co těšit. Také by bylo super, kdybychom letos díky vstupnému, překonali hranici pomoci, která by se mohla vyšplhat v součtu všech ročníků, přes jeden milion korun.“

Markéta Báťová, AlternativaPro, z.s.

