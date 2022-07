Jihlavské kolektory jsou rozděleny do třech pater, přičemž nejnižší je v úrovni 25 m, mezipatro je v hloubce 16 m a první patro nalezneme ve vrchním horizontu 10 m hluboko. Tato modernější část jihlavského podzemí vede pod historickými chodbami a sklepy. Celkem se tedy pod městem nachází až pět pater podzemí. Vchod se nachází v ulici Křižíkova naproti budově městské policie a kilometrová procházka podzemím končí v domě na Benešově ulici. Z původních 14 kilometrů kolektorů bylo zrealizováno jen 1 700 m, o které se starají pracovními oddělení technické správy a podzemí.

„Projekt to byl progresivní a předběhl svou dobu. Kolektory se ale přestaly koncem roku 1992 razit, protože se rozhodlo, že tato stavba není potřebná. Bylo to rozhodnutí čistě politické bez technických znalostí, protože doba byla taková, ve které vše, co dělali komunisté, bylo špatně,“ uvedl Michal Harnušek, jeden ze správců podzemí s tím, že město mělo přislíbeno od státu až 50 milionů korun ročně na dokončení projektu.

V původních plánech z roku 1982, kdy stavba započala, vedly jihlavskými kolektory trubky s vodou a odpadem, elektřina, telefonní kabely, plyn i komunální odpad, který by se v podzemí rovnou i třídil a odvážel na skládku. Důvodem bylo předejít rozkopání centra města, které mělo být těsně po vyhlášení památkovou rezervací revitalizováno.

Více o jihlavských kolektorech, včetně otevírací doby a rezervačního systému najdete na dojihlavy.cz.

Článek vypracovaly během školní praxe na oddělení vnějších vztahů jihlavského magistrátu studentky ze Střední umělecko-průmyslové školy Helenín a Školy ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava. Děkujeme!

