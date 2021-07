Muzeum nové generace

Nechte se provést příběhem areálu bývalého cisterciáckého kláštera a dnešního zámku rodiny Kinských s unikátní multimediální zážitkovou expozicí pro malé i velké. Muzeum nové generace je držitelem ocenění Živa award za nejkreativnější muzeum ve střední Evropě.

Jediné muzeum, jehož cílem je vyhnat vás z muzea ven

NÁŠ TIP: Navštivte Muzeum nové generace jako první místo na cestě za poznáním Žďárských vrchů. Muzeum nové generace totiž není jen muzeum, je to klíč k pochopení celého areálu bývalého kláštera – dnešního zámku ve Žďáru nad Sázavou, Zelené hory (památka UNESCO) i širokého okolí. Po návštěvě máte v ruce všechny indicie ke své cestě! Ta může vést z muzea třeba Po stopách Santiniho (prohlídka areálu zámku s průvodcem).

Na recepci dostanete sluchátka s audioprůvodcem a příjemné hlasy cisterciáckého mnicha a holčičky ze naší doby vás budou provázet celou expozicí. Jedinečné multimediální prvky vás doslova vtáhnou do děje! Budete se těšit na další a další a další exponát… Přízemí expozice je věnovaná cisterciáckému řádu a temnému středověku, první patro vám umožní pohled do krásného a barevného světa baroka. Vychutnejte si kombinaci zážitkových prvků s exponáty zapůjčenými z významných českých institucí.

Audioprůvodce je nahrán v 5 cizojazyčných mutacích - angličtině, němčině, francouzštině, polštině a ruštině.

Letní dětské prohlídky

Už popáté je na zámku připraven letní program pro rodiny s dětmi! Během zábavné interaktivní prohlídky se tentokrát ponoří do pestrého a tajemného světa architektury a geometrických tvarů. Prohlídky jsou vhodné pro děti starší 4 let.

Letní program pro rodiny s dětmi probíhá každé prázdninové pondělí, středu a pátek.

Co děti čeká?

Stanou se architekty a staviteli. Začátek je v Muzeu nové generace, pak vyrazí hledat geometrické tvary do areálu, seznámí se s geometrií v architektuře a prozkoumají stavby od sklepů po půdu. Děti si také zámecký areál samy postaví z obří stavebnice. Budou se bavit, ale zároveň se něco nového naučí a dozvědí. Program je plný zábavných výtvarných a pohybových aktivit.

Zažijte cestu, zažijte příběh!

Navštivte nejzajímavější místa bývalého cisterciáckého kláštera – nynějšího zámku, která jsou spojena s výjimečným architektem Janem Blažejem Santini-Aichelem. Seznámíte se se životem v cisterciáckém řádu, vstoupíte do osobního sídla opata – prelatury, kde můžete obdivovat rozsáhlou nástropní malbu z 18. století, která dosud nemusela být restaurována, navštívíte baziliku minor Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše s 2. nejdelší chrámovou lodí na Moravě, zavítáte do obydlí mnichů – konventu nebo nahlédnete do studniční kaple.

Dětské čtvrtky s Chytrou rukou

Přihlaste děti do programu Chytrá ruka, na workshopech se naučí tradičním řemeslům. Například brašnářství, tkadlectví, hrnčířství nebo knihařství. Program je určen pro děti ve věku 7 a 15 let. Například na workshopu Brašnář a tkadlec si děti vyrobí vlastní originální koženou peněženku a seznámí se se specifiky práce s kůží. Zábavnou formou zjistí, jaká řemesla se v minulosti zabývala textilní výrobou a jak složitý byl proces výroby oděvu. Zahrají si také spoustu veselých her.

Po zámku s mobilem v ruce

Mobilní hra v aplikaci Skryté příběhy. Santini potřebuje vaši pomoc a inspiraci při tvorbě kostela na Zelené hoře. Čtyřkilometrová procházka vás zavede k několika Santiniho stavbám v okolí zámku.

Doporučujeme pro děti od 6 let.

Zážitkové prohlídky

Večerní zážitkové prohlídky, při kterých ožívají dávní obyvatelé zámku, nebo zábavné poznávací programy pro rodiny připravujeme po celý rok. Sledujte naše akce!

Doporučujeme dětem od 4 let.

Koupačka na Piláku

Toužíte po příjemném koupání, dětském hřišti nebo rodinném turnaji v minigolfu? Do moderního rekreačního areálu u Pilské nádrže, kde vše zmíněné najdete, to je ze zámku cca 10 minut pěšky.

