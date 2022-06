MINT Market se o víkendu 28. a 29. května vrátí už potřetí na Pivovarský dvůr do Zámku ve Žďáru nad Sázavou, kde proběhne současně s akcí Kouzelné zahrady a nabídne na padesát originálních a lokálních značek. Těšte se na pestrý výběr českého designu, užijte si jedinečnou atmosféru MINT Marketu a udělejte si radost krásným produktem z dílny českého tvůrce. Svěží jarní módu, designové doplňky, oblečení pro děti, hračky, šperky, kabelky, pásky a boty, bio kosmetiku a stovky dalších originálních výrobků pořídíte přímo od jejich autorů. Chybět nebudou ani vybrané delikatesy. Vstup je jako vždy zdarma a bez bariér.

V rámci akce Kouzelné zahrady budou zpřístupněny soukromé zahrady gruzínské princezny Thamary Kinsky na žďárském zámku. Letos kromě klidného rodinného prostředí v rozkvetlé zeleni nabídnou i den plný workshopů, koncertů a atmosféry, ve které se snoubí propojení kultury a živé přírody. Akce se koná na všech nádvořích zámku.

Za MINT Marketem stojí parta lidí, kteří eventy pořádají přes deset let. V současné době ho úspěšně provozují od Ostravy až po Plzeň, přičemž počet nových lokalit neustále roste. Trhy jsou známé svou přátelskou uvolněnou atmosférou a širokým sortimentem originální ho zboží, většinou ruční nebo řemeslné výroby, s vysokým zastoupením současných trendů, jako jsou například fair-trade, eko, bio, zero waste nebo upcycled. Návštěvníci často ocení osobní přístup a přímý kontakt s výrobci. Designeři zase rádi využijí příležitosti prezentovat svoje výrobky širokému publiku, aniž by tomu museli věnovat všechen svůj čas nebo prostředky. "Podpora malých a lokálních značek je od samého začátku jednou ze základních myšlenek našeho projektu", dodává principálka Lenka Kolářová.

