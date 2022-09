Naším cílem byl Bogdan v oblasti zakarpatské Ukrajiny. Právě zde žije na řecko-katolické faře otec Volodymyr se svou ženou Vikou a pěti dětmi. Poté, co jim před dvěma lety fara do základu vyhořela, ji znovu vystavěli a rozšířili. Hned po začátku války její možnosti využilo mnoho válečných migrantů. Během jara ubytovávali až sedmdesát lidí, dnes jich tam mají nastálo kolem patnácti. Stavba této fary má úzkou spojitost s naším regionem. Jak kraj Vysočina, tak mnohé vesnice na Ždársku se nemalou částkou podílely na jejím financování.

Přestože Bogdan leží v západní části Ukrajiny, stopy války bylo dobře znát i tady. Celou cestu podél Tisy lemovaly silnici ostnaté dráty, co chvíli nás stavěly a kontrolovaly vojenské hlídky. Často mladí kluci, kterým jsme odhadovali osmnáct až dvacet let. Mužů v civilu tu bylo málo. Na odpolední procházce jsme potkávali pěší vojenské hlídky, všechny se samopaly. Hlídaly u rumunských hranic kvůli dezertérům. Ty dny, co jsme byli přítomni, jich nedaleko chytili čtrnáct. Tresty jim prý nedávají přísné a do války je nakonec neposílají, protože tam potřebují vojáky s jinou morálkou. Na malém hřbitůvku několik čerstvých hrobů se vztyčenou ukrajinskou vlajkou. Mnozí místní se snaží pomáhat, jak mohou. Někteří začali šít vlajky a rozvěšovat je všude možně po sloupech, v květináčích, snad všichni je vozí v autech. Jejich vystavování má podpořit odhodlání a odvahu. Jiní poráželi domácí prasata, dělali zabijačky, zavařovali maso a posílali na frontu, aby jejich vojáci měli kvalitní stravu.

Za dva dny jsme si rychle zvykli na normálnost zdejšího života. Prostě jsme ve válce, ale můžeme se spolu bavit, prožívat přátelství, smát se, nechat se pohostit, dát si dobré víno, poznat místní pivovar, vyrazit do hor, společně se modlit a prosit za mír. Houkající sirény nám připomněly, že nejsme bez nebezpečí útoku ani v této oblasti, ale žít v neustálém strachu není možné.

Cestou domů jsme potkali několik českých autobusů. Jede pomoc od nás! Sami jsme mohli během posledních měsíců zprostředkovat, nasbírat a předat finanční dary, potravinovou a další konkrétní pomoc pro ukrajinské migranty i armádu.

Odjížděli jsme s vděčností za přátelská setkání, se vzájemným povzbuzením, ujištěním o tom, že zůstáváme ve spojení jak přes telefon, tak skrze modlitbu za sebe navzájem a společnou modlitbu za mír. A také kdo ví, jestli s přehnanou dávkou troufalosti, přílišného optimismu, nebo skutečné možnosti pozvání na společnou cestu na Krym.

Anna Janů